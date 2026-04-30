Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил 970-й гол

В матче тридцатого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" победил "Аль-Ахли" 2:0.

"Аль-Наср" лидирует, на 8 очков опережая "Аль-Хилаль".

На 76-й минуте Котшьтану Роналду открыл счет. Это его 970-й гол в карьере и 99-й - в матчах чемпионата Саудовской Аравии. На данный момент португалец - второй бомбардир турнира. 103 гола в матчах чемпионата Саудовской Аравии забил Мохаммед Аль-Сахлауи.

На 90-й минуте отличился Кингсли Коман.