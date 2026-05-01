"Шахтер" проиграл англичанам. Результаты матчей Лиги конференций

В первом полуфинальном матче Лиги конференций "Шахтер" проиграл "Крпстал Пэлас" 1:3.

Райо Вальекано (Мадрид, Испания) - Страсбур (Франция) 1:0

Обе команды впервые играют в полуфиналах еврокубков.

На 54-й минуте после подачи углового гол забил Алемао.

Шахтер (Донецк, Украина) - Кристал Пэлас (Лондон, Англия) 1:3

Исмаила Сарр открыл счет на 21-й секунде.

"Горняки" отыгрались в начале второго тайма.

Затем бывший полузащитник "Айнтрахта" и "Лацио" Даичи Камада забил сам и сделал голевую передачу Йоргену Ларсену.