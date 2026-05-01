x
01 мая 2026
|
последняя новость: 09:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 мая 2026
|
01 мая 2026
|
последняя новость: 09:12
01 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Шахтер" проиграл англичанам. Результаты матчей Лиги конференций

Футбол
время публикации: 01 мая 2026 г., 08:25 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 08:25
"Шахтер" проиграл англичанам. Результаты матчей Лиги конференций
AP Photo/Beata Zawrzel

В первом полуфинальном матче Лиги конференций "Шахтер" проиграл "Крпстал Пэлас" 1:3.

Райо Вальекано (Мадрид, Испания) - Страсбур (Франция) 1:0

Обе команды впервые играют в полуфиналах еврокубков.

На 54-й минуте после подачи углового гол забил Алемао.

Шахтер (Донецк, Украина) - Кристал Пэлас (Лондон, Англия) 1:3

Исмаила Сарр открыл счет на 21-й секунде.

"Горняки" отыгрались в начале второго тайма.

Затем бывший полузащитник "Айнтрахта" и "Лацио" Даичи Камада забил сам и сделал голевую передачу Йоргену Ларсену.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
