"Шахтер" проиграл англичанам. Результаты матчей Лиги конференций
время публикации: 01 мая 2026 г., 08:25 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 08:25
В первом полуфинальном матче Лиги конференций "Шахтер" проиграл "Крпстал Пэлас" 1:3.
Райо Вальекано (Мадрид, Испания) - Страсбур (Франция) 1:0
Обе команды впервые играют в полуфиналах еврокубков.
На 54-й минуте после подачи углового гол забил Алемао.
Шахтер (Донецк, Украина) - Кристал Пэлас (Лондон, Англия) 1:3
Исмаила Сарр открыл счет на 21-й секунде.
"Горняки" отыгрались в начале второго тайма.
Затем бывший полузащитник "Айнтрахта" и "Лацио" Даичи Камада забил сам и сделал голевую передачу Йоргену Ларсену.
