01 мая 2026
последняя новость: 12:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

"Миннесота" и "Анахайм" вышли во второй этап Кубка Стэнли

Хоккей
НХЛ
время публикации: 01 мая 2026 г., 10:55 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 11:01
AP Photo/Bailey Hillesheim

"Миннесота Уайлд" и "Анахайм Дакс" вышли в полуфиналы конференций НХЛ.

Миннесота Уайлд -- Даллас Старз 5:2 (счет в серии 4:2)

После второго периода ничья 2:2.

Победную шайбу на 51-й минуте забросил еврейский защитник Куин Хьюз. Он стал первым защитником "Миннесоты", забившим "победный гол серии" (победный гол в решающем матче серии).

Затем дважды пустые ворота поразил Мэтью Болди.

Анахайм Дакс - Эдмонтон Ойлерз 5:2 (4:2)

"Анахайм" вышел в полуфинал Западной конференции впервые с 2017 года.

По 3 (1 + 2) очка набрали Лео Карлссон, Крис Крейдер, Трой Терри.

