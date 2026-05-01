"Миннесота" и "Анахайм" вышли во второй этап Кубка Стэнли
время публикации: 01 мая 2026 г., 10:55 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 11:01
"Миннесота Уайлд" и "Анахайм Дакс" вышли в полуфиналы конференций НХЛ.
Миннесота Уайлд -- Даллас Старз 5:2 (счет в серии 4:2)
После второго периода ничья 2:2.
Победную шайбу на 51-й минуте забросил еврейский защитник Куин Хьюз. Он стал первым защитником "Миннесоты", забившим "победный гол серии" (победный гол в решающем матче серии).
Затем дважды пустые ворота поразил Мэтью Болди.
Анахайм Дакс - Эдмонтон Ойлерз 5:2 (4:2)
"Анахайм" вышел в полуфинал Западной конференции впервые с 2017 года.
По 3 (1 + 2) очка набрали Лео Карлссон, Крис Крейдер, Трой Терри.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 апреля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 апреля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 апреля 2026