x
29 апреля 2026
|
последняя новость: 20:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 апреля 2026
|
29 апреля 2026
|
последняя новость: 20:28
29 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Сенсация юниорского чемпионата Европы по хоккею. Латвийцы победили сборную США

время публикации: 29 апреля 2026 г., 19:43 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 19:55
AP Photo/Petr David Josek

Сборная Латвии вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

Латвийцы сенсационно победили сборную США 5:2.

По броскам 45:16 в пользу американцев.

Героем матча стал голкипер сборной Латвии Патрикс Плуминьш (Земгале) , совершивший 43 сэйва.

Ранее в полуфинал вышли сборные Чехии и Швеции. Канадцы вылетели.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
