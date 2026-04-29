Сенсация юниорского чемпионата Европы по хоккею. Латвийцы победили сборную США
время публикации: 29 апреля 2026 г., 19:43 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 19:55
Сборная Латвии вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Латвийцы сенсационно победили сборную США 5:2.
По броскам 45:16 в пользу американцев.
Героем матча стал голкипер сборной Латвии Патрикс Плуминьш (Земгале) , совершивший 43 сэйва.
Ранее в полуфинал вышли сборные Чехии и Швеции. Канадцы вылетели.
