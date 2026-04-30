последняя новость: 13:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Хет-трик Дорофеева. "Филадельфия" вышла во второй раунд. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 30 апреля 2026 г., 12:00 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 12:00
Хет-трик Дорофеева. "Филадельфия" вышла во второй раунд. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/John Locher

Состоялись матчи первого раунда Кубка Стэнли. "Филадельфия Флайерз" вышла в следующий этап.

Тампа-Бей Лайтнинг - Монреаль Канадиенз 2:3(счет в серии 2:3)

Четвертая игра серии завершается со счетом 3:2.

Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз 1:0 (овертайм) (4:2)

Победный гол на 78-й минуте забил Кэмерон Йорк.

Шутаут совершил Даниэль Владар, отразивший 42 броска.

"Филадельфия" впервые с 2020 года вышла во второй раунд плэй-офф.

14-й раз в истории НХЛ и второй раз за последние 18 лет решающий матч серии завершается победой 1:0 в овертайме.

Вегас Голден Найтс - Юта Маммот 5:4 (овертайм) (3:2)

Победный гол Бретт Хоуден забил на 86-й минуте. Он стал вторым игроком в истории НХЛ, забившим победный гол в меньшинстве в матче с несколькими овертаймами.

"Юта" вела в счете 1:0, 2:1, 4:3.

Павел Дорофеев сделал счет 4:4 за 53 секунды до конца основного времени. В этом матче он оформил хет-трик.

