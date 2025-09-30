x
30 сентября 2025
|
последняя новость: 22:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2025
|
30 сентября 2025
|
последняя новость: 22:22
30 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Удачный дебют в Евролиге. "Апоэль" разгромил "Барселону"

Баскетбол
время публикации: 30 сентября 2025 г., 21:31 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 21:31
Удачный дебют в Евролиге. "Апоэль" разгромил "Барселону"
AP Photo/John Raoux

Тель-авивский "Апоэль" удачно дебютировал в Евролиге.

В матче первого тура "красные" разгромили "Барселону" 103:87.

Первая четверть завершилась вничью 26:26.

После 20 минут 51:45, 30 - 82:70.

Самый результативный игрок матча - форвард "Барселоны" Уилл Клайберн (23 + 7 подборов).

Отличный матч провели лидеры "Апоэля" Энтони Блэкни (20), Василие Мицич (18 + 3 подбора + 2 передачи + 1 перехват) и Даниэль Отуру (18 + 4 подбора).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 сентября 2025

Кубок Винер. Столичный "Апоэль" победил тель-авивский "Маккаби" в полуфинале
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 сентября 2025

Израильскй баскетбол. Определились все полуфиналисты Кубка Лиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 сентября 2025

Баскетбол. "Маккаби" (Тель-Авив) и "Апоэль" (Иерусалим) вышли в полуфинал Кубка лиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 сентября 2025

"Апоэль" (Иерусалим) завоевал суперкубок Израиля по баскетболу