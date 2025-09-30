Удачный дебют в Евролиге. "Апоэль" разгромил "Барселону"
Тель-авивский "Апоэль" удачно дебютировал в Евролиге.
В матче первого тура "красные" разгромили "Барселону" 103:87.
Первая четверть завершилась вничью 26:26.
После 20 минут 51:45, 30 - 82:70.
Самый результативный игрок матча - форвард "Барселоны" Уилл Клайберн (23 + 7 подборов).
Отличный матч провели лидеры "Апоэля" Энтони Блэкни (20), Василие Мицич (18 + 3 подбора + 2 передачи + 1 перехват) и Даниэль Отуру (18 + 4 подбора).
