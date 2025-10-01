x
01 октября 2025
Спорт

Евролига. "Маккаби" проиграл туркам

Баскетбол
время публикации: 01 октября 2025 г., 06:37 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 06:37
Евролига. "Маккаби" проиграл туркам
AP Photo/John Locher

В матче первого тура основного этапа Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Анадолу Эфес" 78:85.

По соображениям безопасности матч проходил в Подгорице, Черногория. Хозяевами площадки считались турки.

Первую половину матча выиграл "Маккаби" 44:40.

После 30 минут впереди турки 60:59.

По 16 очков набрали игроки "Анадолу Эфес" Джордан Лойд и Роландс Смитс.

Лучший в составе "Маккаби" - Джайлен Хоард (15 + 9 подборв).

