Кубок Винер. Столичный "Апоэль" победил тель-авивский "Маккаби" в полуфинале
время публикации: 26 сентября 2025 г., 17:50 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 17:50
Первым финалистом Кубка Винер (баскетбольного Кубка Лиги) стал столичный "Апоэль".
В полуфинале "красные" победили тель-авивский "Маккаби" 79:69.
После 10 минут 23:19, 20 - 41:31, 30 - 59:48.
Лучший игрок матча - разыгрывающий "Апоэля" Джаред Харпер (22 + 3 подбора + 6 передач + 2 перехвата).
Второй финалист определится в матче "Апоэль" (Тель-Авив) - "Апоэль а-Эмек" (Ган-Нер).
