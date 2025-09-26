x
26 сентября 2025
26 сентября 2025
Спорт

Кубок Винер. Столичный "Апоэль" победил тель-авивский "Маккаби" в полуфинале

Баскетбол
время публикации: 26 сентября 2025 г., 17:50 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 17:50
Кубок Винер. Столичный "Апоэль" победил тель-авивский "Маккаби" в полуфинале
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Первым финалистом Кубка Винер (баскетбольного Кубка Лиги) стал столичный "Апоэль".

В полуфинале "красные" победили тель-авивский "Маккаби" 79:69.

После 10 минут 23:19, 20 - 41:31, 30 - 59:48.

Лучший игрок матча - разыгрывающий "Апоэля" Джаред Харпер (22 + 3 подбора + 6 передач + 2 перехвата).

Второй финалист определится в матче "Апоэль" (Тель-Авив) - "Апоэль а-Эмек" (Ган-Нер).

