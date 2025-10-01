Юношеский чемпионат Европы по футзалу. Сборные Украины и Италии ведут борьбу за полуфинал

В Кишиневе продолжается юношеский чемпионат Европы по футзалу (спортсмены до 19 лет).

После двух туров определились три полуфиналиста: сборные Португалии, Словении и Испании.

За последнее место в полуфинале ведут борьбу сборные Италии и Украины. Они сыграют сегодня.

Утратили шансы на выход в плэй-офф сборные Чехии, Турции и Молдовы.