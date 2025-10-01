x
01 октября 2025
Спорт

Юношеский чемпионат Европы по футзалу. Сборные Украины и Италии ведут борьбу за полуфинал

Футбол
время публикации: 01 октября 2025 г., 12:12 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 12:12
Юношеский чемпионат Европы по футзалу. Сборные Украины и Италии ведут борьбу за полуфинал
AP Photo/Darko Vojinovic

В Кишиневе продолжается юношеский чемпионат Европы по футзалу (спортсмены до 19 лет).

После двух туров определились три полуфиналиста: сборные Португалии, Словении и Испании.

За последнее место в полуфинале ведут борьбу сборные Италии и Украины. Они сыграют сегодня.

Утратили шансы на выход в плэй-офф сборные Чехии, Турции и Молдовы.

Спорт
