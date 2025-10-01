"Реал" разгромил "Кайрат". "Челси" огорчил Моуриньо. Результаты матчей Лиги чемпионов
Состоялись матчи второго тура основного этапа Лиги чемпионов.
Аталанта (Бергамо, Италия) - Брюгге (Бельгия) 2:1
На 74-й минуте в счете вели гости.
Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) - Реал (Мадрид, Испания) 0:5
Первые три гола забил Килиан Мбаппе.
Атлетико (Мадрид, Испания) - Айнтрахт (Франкфурт, Германия) 5:1
"Матрасники" забили 5 голов во втором матче подряд и одержали 10-ю победу в последних 11 домашних матчах Лиги чемпионов.
Бодо/ Глимт (Норвегия) - Тоттенхэм (Лондон, Англия) 2:2
На 68-й минуте норвежцы вели в счете 2:0.
Челси (Лндон, Англия) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 1:0
На 18-й минуте гол в свои ворота забил Ричард Риос (22 июля приобретен у "Палмейраса" за 27 миллионов евро).
"Челси" в восьмом матче подряд не проиграл командам Жозе Моуриньо.
Галатасарай (Стамбул, Турция) - Ливерпуль (Англия) 1:0
На 16-й минуте Виктор Осимхен реализовал пенальти.
"Ливерпуль" потерпел второе поражение подряд.
У "красных" было значительное преимущество (67% владения мячом, 16:9 по ударам). Команды нанесли по 4 точных удара и создали по 3 голевых момента.
Интер (Милан, Италия) - Славия (Прага, Чехия) 3:0
Два гола забил Лаутаро Мартинес.
Марсель (Франция) - Аякс (Амстердам, Нидерланды) 4:0
В первые 12 минут два гола забил Игор Пайшау (1 августа приобретен у "Фейенорда" за 30 миллионов евро).
Израильский полузащитник "Аякса" Оскар Глух отыграл весь матч.
Пафос (Кипр) - Бавария (Мюнхен, Германия) 1:5
Гарри Кейн забил два гола.