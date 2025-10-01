"Реал" разгромил "Кайрат". "Челси" огорчил Моуриньо. Результаты матчей Лиги чемпионов

Состоялись матчи второго тура основного этапа Лиги чемпионов.

Аталанта (Бергамо, Италия) - Брюгге (Бельгия) 2:1

На 74-й минуте в счете вели гости.

Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) - Реал (Мадрид, Испания) 0:5

Первые три гола забил Килиан Мбаппе.

Атлетико (Мадрид, Испания) - Айнтрахт (Франкфурт, Германия) 5:1

"Матрасники" забили 5 голов во втором матче подряд и одержали 10-ю победу в последних 11 домашних матчах Лиги чемпионов.

Бодо/ Глимт (Норвегия) - Тоттенхэм (Лондон, Англия) 2:2

На 68-й минуте норвежцы вели в счете 2:0.

Челси (Лндон, Англия) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 1:0

На 18-й минуте гол в свои ворота забил Ричард Риос (22 июля приобретен у "Палмейраса" за 27 миллионов евро).

"Челси" в восьмом матче подряд не проиграл командам Жозе Моуриньо.

Галатасарай (Стамбул, Турция) - Ливерпуль (Англия) 1:0

На 16-й минуте Виктор Осимхен реализовал пенальти.

"Ливерпуль" потерпел второе поражение подряд.

У "красных" было значительное преимущество (67% владения мячом, 16:9 по ударам). Команды нанесли по 4 точных удара и создали по 3 голевых момента.

Интер (Милан, Италия) - Славия (Прага, Чехия) 3:0

Два гола забил Лаутаро Мартинес.

Марсель (Франция) - Аякс (Амстердам, Нидерланды) 4:0

В первые 12 минут два гола забил Игор Пайшау (1 августа приобретен у "Фейенорда" за 30 миллионов евро).

Израильский полузащитник "Аякса" Оскар Глух отыграл весь матч.

Пафос (Кипр) - Бавария (Мюнхен, Германия) 1:5

Гарри Кейн забил два гола.