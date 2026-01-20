x
20 января 2026
20 января 2026
20 января 2026
последняя новость: 07:47
20 января 2026
Спорт

ТОП-20 рейтинга FIFA: лидирует Испания, рекордные позиции Марокко и Сенегала

Футбол
время публикации: 20 января 2026 г., 06:18 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 06:27
ТОП-20 рейтинга FIFA: лидирует Испания, рекордные позиции Марокко и Сенегала
AP Photo/Youssef Loulidi

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала обновленный рейтинг мужских сборных. Марокко и Сенегал поднялись на рекордные для себя позиции (8-я и 12-я, соответственно).

ТОП-20 рейтинга ФИФА (обновление от 19.01.2026):

1. Испания

2. Аргентина

3. Франция

4. Англия

5. Бразилия

6. Португалия

7. Нидерланды

8. Марокко

9. Бельгия

10. Германия

11. Хорватия

12. Сенегал

13. Италия

14. Колумбия

15. США

16. Мексика

17. Уругвай

18. Швейцария

19. Япония

20. Иран

Сборная Израиля на 77-м месте рейтинга FIFA.

Спорт
