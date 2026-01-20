ТОП-20 рейтинга FIFA: лидирует Испания, рекордные позиции Марокко и Сенегала

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала обновленный рейтинг мужских сборных. Марокко и Сенегал поднялись на рекордные для себя позиции (8-я и 12-я, соответственно).

ТОП-20 рейтинга ФИФА (обновление от 19.01.2026):

1. Испания

2. Аргентина

3. Франция

4. Англия

5. Бразилия

6. Португалия

7. Нидерланды

8. Марокко

9. Бельгия

10. Германия

11. Хорватия

12. Сенегал

13. Италия

14. Колумбия

15. США

16. Мексика

17. Уругвай

18. Швейцария

19. Япония

20. Иран

Сборная Израиля на 77-м месте рейтинга FIFA.