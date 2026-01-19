Чемпионат Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" разгромил одноклубников из Тель-Авива
В центральном матче девятнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу хайфский "Маккаби" разгромил "Маккаби" (Тель-Авив) 4:1.
"Зеленые" впервые с февраля 2024 года обыграли одноклубников из Тель-Авива.
Заголовки весьма красноречивы "Праздник в зеленом", ""Маккаби" победил в самом важном матче сезона".
"Зеленые" действовали активнее и агрессивнее. Но счет открыли на последних секундах первого тайма. Отличился Михаэль Охана.
На 52-й минуте Сагив Ехезкель сравнял счет 1:1.
В конце матча "зеленые" забили три гола за 9 минут. Отличились Гай Меламед, Кенджи Горре и Нив Габай.
Чуть позже праздник в Хайфе поддержал защитник "зеленых" Абдулайе Сек, ставший победителем Кубка африканских наций в составе сборной Сенегала (в финале он вышел на замену на 77-й минуте).