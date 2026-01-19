Победителем Кубка африканских наций по футболу стала сборная Сенегала
Победителем Кубка африканских наций по футболу во второй раз стала сборная Сенегала.
Сенегальцы в дополнительное время в финале победили сборную Марокко 1:0.
Финал получился скандальным.
Встречались команды с лучшей обороной. По пути к финалу сенегальцы пропустили два гола, марокканцы - один.
Основное время матча завершилось вничью 0:0.
В конце основного времени судьи не засчитали гол сборной Сенегала, которая в знак протеста ушла с поля.
По словам экспертов, хозяева турнира "пользовались максимальной благосклонностью судей на протяжении всего турнира". Тренер сборной Марокко даже выступал с "опровержением этих инсинуаций".
На 24-й минуте, добавленной к основному времени, марокканцы не реализовали пенальти. Не забил Браим Диас.Как сказал комментатор, решение о назначении 11-метрового "было сомнительным".
Победный гол на 94-й минуте забил Пап Гайе.