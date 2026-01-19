x
19 января 2026
19 января 2026
19 января 2026
последняя новость: 08:35
19 января 2026
Спорт

Победителем Кубка африканских наций по футболу стала сборная Сенегала

Футбол
время публикации: 19 января 2026 г., 07:29
Победителем Кубка африканских наций по футболу стала сборная Сенегала
AP Photo/Youssef Loulidi

Победителем Кубка африканских наций по футболу во второй раз стала сборная Сенегала.

Сенегальцы в дополнительное время в финале победили сборную Марокко 1:0.

Финал получился скандальным.

Встречались команды с лучшей обороной. По пути к финалу сенегальцы пропустили два гола, марокканцы - один.

Основное время матча завершилось вничью 0:0.

В конце основного времени судьи не засчитали гол сборной Сенегала, которая в знак протеста ушла с поля.

По словам экспертов, хозяева турнира "пользовались максимальной благосклонностью судей на протяжении всего турнира". Тренер сборной Марокко даже выступал с "опровержением этих инсинуаций".

На 24-й минуте, добавленной к основному времени, марокканцы не реализовали пенальти. Не забил Браим Диас.Как сказал комментатор, решение о назначении 11-метрового "было сомнительным".

Победный гол на 94-й минуте забил Пап Гайе.

Спорт
