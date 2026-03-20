Умер бывший вратарь "Бенфики". "Порту" и сборной Португалии

19 марта на 68-м году жизни после длительной болезни умер известный вратарь Силвину Луро, сообщают португальские СМИ.

Он защищал ворота "Витории" (Сетубал), "Витории" (Гимараэнш), "Бенфики", "Порту", "Авеша" и "Салгейруша".

Шестикратный чемпион Португалии, двукратный финалист Кубка европейских чемпионов.

Силвину Луро долгое время был вторым вратарем сборной Португалии. За 14 лет он сыграл в сборной 23 матча.

Силвину Луро был тренером вратарей в "Челси", "Интере" (Милан), "Реале" (Мадрид) и "Манчестер Юнайтед" (когда в них главным тренером был Жозе Моуриньо).