20 марта 2026
"Шахтер" против АЗ. Четвертьфинальные пары Лиги конференций

время публикации: 20 марта 2026 г., 12:19 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 12:19
Определены все участники четвертьфиналов Лиги конференций. Первые матчи пройдут 9 апреля, ответные - 16.

Четвертьфинальные пары:

Шахтер (Донецк, Украина) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды)

Кристал Пэлас (Лондон, Англия) - Фиорентина (Флоренция, Италия)

Райо Вальекано (Мадрид, Испания) - АЕК (Афины, Греция)

Майнц (Германия) - Страсбур (Франция).

