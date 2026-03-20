"Шахтер" против АЗ. Четвертьфинальные пары Лиги конференций
время публикации: 20 марта 2026 г., 12:19 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 12:19
Определены все участники четвертьфиналов Лиги конференций. Первые матчи пройдут 9 апреля, ответные - 16.
Четвертьфинальные пары:
Шахтер (Донецк, Украина) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды)
Кристал Пэлас (Лондон, Англия) - Фиорентина (Флоренция, Италия)
Райо Вальекано (Мадрид, Испания) - АЕК (Афины, Греция)
Майнц (Германия) - Страсбур (Франция).
