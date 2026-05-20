Чемпионат мира по футболу. Нападающий "Маккаби" (Хайфа) включен в состав сборной Кюрасао
Дик Адвокат назвал состав сборной Кюрасао на матчи чемпионата мира по футболу.
Вратари: Тирик Бодак ("Телстар", Нидерланды), Тревор Дорнбюс ("ВВВ-Венло", Нидерланды), Элой Ром ("Майами", США).
Защитники: Рихедли Базур ("Коньяспор", Турция), Джошуа Бренет ("Кайсериспор", Турция), Рошон ван Эйма ("Ваалвейк", Нидерланды), Шерел Флоранус ("ПЕК Зволле", Нидерланды), Деверон Фонвилл ("НЕК Неймеген", Нидерланды), Жюрьен Гаари ("Абха",Саудовская Аравия), Армандо Обиспо ("ПСВ Эйндховен", Нидерланды), Шуранди Самбо ("Спарта" Роттердам, Нидерланды).
Полузащитники: Жуниньо Бакуна ("Волендам", Нидерланды), Леандро Бакуна ("Ыгдыр", Турция), Ливано Комененсия ("Цюрих", Швейцария), Кевин Фелида ("Ден Босх", Нидерланды), Арьяни Марта ("Ротерхэм Юнайтед", Англия), Тайриз Нослин ("Телстар", Нидерланды), Годфрид Румерату ("Ваалвейк", Нидерланды).
Нападающие: Джереми Антониссе ("Кифисия", Греция), Тахит Чонг ("Шеффилд Юнайтед", Англия), Кенджи Горре ("Маккаби" Хайфа, Израиль), Сонтье Хансен ("Мидлсбро", Англия), Жерван Кастанир ("Теренггану", Малайзия), Брандлей Кювас ("Волендам", Нидерланды), Юрген Локадия ("Майами", США), Джерл Маргарита ("Васланд-Беверен", Бельгия).