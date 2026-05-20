x
20 мая 2026
|
последняя новость: 11:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 мая 2026
|
20 мая 2026
|
последняя новость: 11:29
20 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по футболу. Нападающий "Маккаби" (Хайфа) включен в состав сборной Кюрасао

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 20 мая 2026 г., 10:16 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 10:16
Чемпионат мира по футболу. Нападающий "Маккаби" (Хайфа) включен в состав сборной Кюрасао
AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake, File

Дик Адвокат назвал состав сборной Кюрасао на матчи чемпионата мира по футболу.

Вратари: Тирик Бодак ("Телстар", Нидерланды), Тревор Дорнбюс ("ВВВ-Венло", Нидерланды), Элой Ром ("Майами", США).

Защитники: Рихедли Базур ("Коньяспор", Турция), Джошуа Бренет ("Кайсериспор", Турция), Рошон ван Эйма ("Ваалвейк", Нидерланды), Шерел Флоранус ("ПЕК Зволле", Нидерланды), Деверон Фонвилл ("НЕК Неймеген", Нидерланды), Жюрьен Гаари ("Абха",Саудовская Аравия), Армандо Обиспо ("ПСВ Эйндховен", Нидерланды), Шуранди Самбо ("Спарта" Роттердам, Нидерланды).

Полузащитники: Жуниньо Бакуна ("Волендам", Нидерланды), Леандро Бакуна ("Ыгдыр", Турция), Ливано Комененсия ("Цюрих", Швейцария), Кевин Фелида ("Ден Босх", Нидерланды), Арьяни Марта ("Ротерхэм Юнайтед", Англия), Тайриз Нослин ("Телстар", Нидерланды), Годфрид Румерату ("Ваалвейк", Нидерланды).

Нападающие: Джереми Антониссе ("Кифисия", Греция), Тахит Чонг ("Шеффилд Юнайтед", Англия), Кенджи Горре ("Маккаби" Хайфа, Израиль), Сонтье Хансен ("Мидлсбро", Англия), Жерван Кастанир ("Теренггану", Малайзия), Брандлей Кювас ("Волендам", Нидерланды), Юрген Локадия ("Майами", США), Джерл Маргарита ("Васланд-Беверен", Бельгия).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 мая 2026

Скандал в чемпионате Англии. "Саутгемптон" исключили из плэй-офф
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 мая 2026

Впервые с 2004 года "Арсенал" стал чемпионом Англии по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 мая 2026

"Апоэль" (Беэр-Шева) стал чемпионом Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2026

"Рома" победила в дерби. "Наполи" сыграет в Лиге чемпионов. Голевая передача Соломона