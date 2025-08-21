Никита Хайкин не пропустил. Результаты матчей Лиги чемпионов
время публикации: 21 августа 2025 г., 06:46 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 06:46
Состоялись первые матчи решающего отборочного раунда Лиги чемпионов.
Базель (Швейцария) - Копенгаген (Дания) 1:1
Буде/ Глимт (Норвегия) - Штурм (Грац, Австрия) 5:0
Ворота норвежцев защищал израильско-российский вратарь Никита Хайкин.
Селтик (Глазго, Шотландия) - Кайрат (Алма-Ата, Шотландия) 0:0
У "Кайрата" весь матч отыграли израильтяне Дан Глазер и Офри Арад.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 0:0
Лучшим игроком матча признан украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин, совершивший 6 сэйвов.
Ссылки по теме