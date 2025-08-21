x
21 августа 2025
|
последняя новость: 06:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 августа 2025
|
21 августа 2025
|
последняя новость: 06:46
21 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Никита Хайкин не пропустил. Результаты матчей Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 21 августа 2025 г., 06:46 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 06:46
Никита Хайкин не пропустил. Результаты матчей Лиги чемпионов
AP Photo/Alessandra Tarantino

Состоялись первые матчи решающего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Базель (Швейцария) - Копенгаген (Дания) 1:1

Буде/ Глимт (Норвегия) - Штурм (Грац, Австрия) 5:0

Ворота норвежцев защищал израильско-российский вратарь Никита Хайкин.

Селтик (Глазго, Шотландия) - Кайрат (Алма-Ата, Шотландия) 0:0

У "Кайрата" весь матч отыграли израильтяне Дан Глазер и Офри Арад.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 0:0

Лучшим игроком матча признан украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин, совершивший 6 сэйвов.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 августа 2025

Ynet. "Бней Сахнин" могут за долги исключить из Лиги Аль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 августа 2025

УЕФА накажет "Апоэль" (Беэр-Шева) за оскорбительный баннер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 августа 2025

Футбол. Фабио побил рекорд Питера Шилтона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 августа 2025

"Бейтар" усилился грузинским защитником