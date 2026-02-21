Reuters: Кубинские советники по безопасности и врачи покидают Венесуэлу под давлением США

Кубинские советники по безопасности и врачи покидают Венесуэлу на фоне продолжающегося давления Вашингтона на правительство временного президента Делси Родригес в попытках разбить наиболее значимый леворадикальный союз в Латинской Америке.

Об этом сообщает в субботу, 21 февраля, агентство Reuters со ссылкой на 11 информированных источников.

Некоторые из источников сообщают, что Делси Родригес поручила свою охрану венесуэльским телохранителям, в отличие от президента Николаса Мадуро и его предшественника, покойного президента Уго Чавеса, которые опирались на элитные кубинские силы.

По данным правительства Кубы, в результате военной атаки США и захвата Николаса Мадуро 3 января погибли 32 кубинца: эти солдаты и телохранители обеспечивали охрану президента в рамках рамочного соглашения о безопасности между Каракасом и Гаваной, действовавшего с конца 2000-х годов. Кубинские специалисты были внедрены в венесуэльскую контрразведку DGCIM, сыгравшую ключевую роль в подавлении внутренней оппозиции в стране.

После свержения Николаса Мадуро некоторые кубинские советники внутри DGCIM были отстранены от своих должностей, и часть кубинских советников по безопасности и медицинских работников по распоряжению Родригес вылетели из Венесуэлы на Кубу.

До операции по смещению Мадуро тысячи кубинских врачей, медсестер и спортивных тренеров работали в Венесуэле в рамках социальных программ, начатых при Уго Чавесе. В обмен Венесуэла обеспечивала Кубу крайне необходимыми поставками нефти. После военной операции президент США Дональд Трамп пообещал прекратить это сотрудничество. С середины декабря Вашингтон блокировал поставки венесуэльской нефти на Кубу.

Однако в сообщении Reuters подчеркивается, что далеко не все кубинские специалисты покинули Венесуэлу: часть военных советников продолжает работать, кубинские преподаватели продолжают вести занятия в государственном университете для полиции и служб безопасности, известном как UNES.