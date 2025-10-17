Криштиану Роналду возглавил список футболистов, больше всех заработавших в 2025 году
время публикации: 17 октября 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 13:05
Журнал Forbes опубликовал список футболистов, больше всех заработавших в 2025 году.
Возглавляет список Криштиану Роналду. По данным издания, он заработал 280 миллионов долларов (230 миллионов контракт с "Аль-Насром", 50 - внефутбольные заработки).
На втором месте Лионель Месси (60 + 70 миллионов долларов).
3. Карим Бензема (100 + 4).
4. Килиан Мбаппе (70 + 25).
5. Эрлинг Холанн (60 + 20).
6. Винисиус Жуниор (40 + 20).
7. Мохамед Салах (35 + 20).
8. Садио Мане (50 + 4).
9. Джуд Беллингем (29 + 15).
10. Ламин Ямаль (33 + 10).
