Криштиану Роналду возглавил список футболистов, больше всех заработавших в 2025 году

Журнал Forbes опубликовал список футболистов, больше всех заработавших в 2025 году.

Возглавляет список Криштиану Роналду. По данным издания, он заработал 280 миллионов долларов (230 миллионов контракт с "Аль-Насром", 50 - внефутбольные заработки).

На втором месте Лионель Месси (60 + 70 миллионов долларов).

3. Карим Бензема (100 + 4).

4. Килиан Мбаппе (70 + 25).

5. Эрлинг Холанн (60 + 20).

6. Винисиус Жуниор (40 + 20).

7. Мохамед Салах (35 + 20).

8. Садио Мане (50 + 4).

9. Джуд Беллингем (29 + 15).

10. Ламин Ямаль (33 + 10).