x
09 января 2026
|
последняя новость: 10:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 января 2026
|
09 января 2026
|
последняя новость: 10:18
09 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил. "Аль-Наср" проиграл

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 09 января 2026 г., 09:38 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 09:45
Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил. "Аль-Наср" проиграл
AP Photo/Armando Franca, File

В матче четырнадцатого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" на своем поле проиграл "Аль Кадсии" 1:2.

Голы в ворота хозяев во втором тайме забили Хулиан Кинонес и бывший полузащитник "Кальяри" Найтан Нандес.

На 81-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти. Это его первый гол в 2026 году и 958-й в карьере.

"Аль-Наср". недавно лидировавший, не смог победить в третьем матче подряд (два поражения подряд), и откатился на второе место. Отставание от "Аль-Хиляля" 4 очка.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2026

Футбол. ПСЖ победил в серии пенальти и завоевал Суперкубок Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2026

Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2026

Футбол. "Реал" победил в дерби и вышел в финал Суперкубка Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2026

Вратарь сборной Израиля продолжит карьеру в Англии