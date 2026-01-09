Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил. "Аль-Наср" проиграл
время публикации: 09 января 2026 г., 09:38 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 09:45
В матче четырнадцатого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" на своем поле проиграл "Аль Кадсии" 1:2.
Голы в ворота хозяев во втором тайме забили Хулиан Кинонес и бывший полузащитник "Кальяри" Найтан Нандес.
На 81-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти. Это его первый гол в 2026 году и 958-й в карьере.
"Аль-Наср". недавно лидировавший, не смог победить в третьем матче подряд (два поражения подряд), и откатился на второе место. Отставание от "Аль-Хиляля" 4 очка.
