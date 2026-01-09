Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил. "Аль-Наср" проиграл

В матче четырнадцатого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" на своем поле проиграл "Аль Кадсии" 1:2.

Голы в ворота хозяев во втором тайме забили Хулиан Кинонес и бывший полузащитник "Кальяри" Найтан Нандес.

На 81-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти. Это его первый гол в 2026 году и 958-й в карьере.

"Аль-Наср". недавно лидировавший, не смог победить в третьем матче подряд (два поражения подряд), и откатился на второе место. Отставание от "Аль-Хиляля" 4 очка.