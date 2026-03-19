"1 + 2" Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" в гостях разгромил "Рейнджерс" 6:3.

Каролина Харрикейнз - Питтсбург Пингвинз 6:5 (овертайм)

Гости четыре раза отыгрывались, а на 56-й минуте вышли вперед 5:4.

Ровно через 2 минуты К Андре Миллер сравнял счет 5:5.

За 29 секунд до конца овертайма победную шайбу забил Шон Уокер. Ему ассистировал Себаятьн Ахо, набравший 700 очков в матчах НХЛ.

В третьем периоде соперники сравнивали счет 4 раза (четвертый случай в истории НХЛ) (после двух периодов хозяева вели 2:1).

Нью-Йорк рейнджерс - Нью-Джерси Дэвилз 3:6

В последних шести матчах против "Рейнджерс" "Нью-Джерси" одержал 5 побед.

Еврейский нападающий "дьяволов" Джек Хьюз набрал 3 (1 + 2) очка. В 11 матчах после олимпиады он набрал 18 (6 + 12) очков.

Нико Хишир забил 195-й гол - пятое место в истории "Нью-Джерси".

Йеспер Братт набрал 2 (1 + 1) очка и стал пятым игроком "Нью-Джерси", набравшим 500 очков.

Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторз 4:1