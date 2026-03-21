21 марта 2026
последняя новость: 08:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

НБА. Дени Авдия набрал 25 очков. "Портленд" укротил "волков"

время публикации: 21 марта 2026 г., 07:45 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 07:51
AP Photo/Abbie Parr

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" в гостях обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" 108:104.

"Портленд" поднялся на восьмое место в Западной конференции.

Джерами Грант забросил победный трехочковый за 22 секунды до конца матча.Он набрал 26 очков.

Израильский форвард гостей Дени Авдия набрал 25 очков, сделал 8 подборов и 5 передач.

