НБА. Дени Авдия набрал 25 очков. "Портленд" укротил "волков"
время публикации: 21 марта 2026 г., 07:45 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 07:51
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" в гостях обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" 108:104.
"Портленд" поднялся на восьмое место в Западной конференции.
Джерами Грант забросил победный трехочковый за 22 секунды до конца матча.Он набрал 26 очков.
Израильский форвард гостей Дени Авдия набрал 25 очков, сделал 8 подборов и 5 передач.
