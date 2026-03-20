Лука Дончич набрал 60 очков. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" в гостях победил "Майами" 134:126.
Шарлотт Хорнетс - Орландо Мэджик 130:111
Четыре игрока "шершней" сделали в этой игре не менее трех точных трехочковых бросков.
Вашингтон Уизардс - Детройт Пистонс 95:117
Джайлен Дюрен (Детройт) сделал 37-й "дабл-дабл" в карьере (24 + 11 подборов).
Чикаго Булз - Кливленд Кавальерз 110:115
"Кливленд" играл без лидера Митчелла Донована. Джеймс Харден (Кавальерз) набрал 36 очкков. Эван Мобли сделал "дабл-дабл" (26 + 14 подборов).
Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс 126:134
"Лейкерс" выиграл восьмую игру подряд. Лука Дончич набрал 60 очков (второй результат в его карьере. В 2024 году в матче против "Атланты" словенец набрал 73 очка, в 2022 - против "Нью-Йорка" 60 очков). Лука набирает не менее 30 очков в восьмой игре подряд.
Леброн Джеймс сделал "трипл-дабл" (19 + 15 подборов + 10 передач).