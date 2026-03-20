"Олимпиакос" догнал лидера. Результаты матчей Евролиги

Состоялись матчи тридцать второго тура регулярного чемпионата Евролиги.

Валенсия (Испания) - Барселона (Испания) 62:66

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Монако (Франция) 93:98

Последнюю четверть гости выиграли 32:20.

"Монако" одержал вторую победу подряд и поднялся на седьмое место.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Баскония (Витория, Испания) 90:80

Вторую половину матча греки выиграли 49:40.

Лидер "Олимпиакоса" Александр Везенков набрал 20 очков и сделал 6 подборов.

По количеству побед "Олимпиакос" догнал лидера (22 победы), но на данный момент у "Фенербахче" на 2 игры меньше.

Бавария (Мюнхен, Германия) - Дубай (ОАЭ) 74:87

Париж (Франция) - Партизан (Белград, Сербия) 81:90