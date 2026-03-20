"Олимпиакос" догнал лидера. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 20 марта 2026 г., 08:24 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 08:24
Состоялись матчи тридцать второго тура регулярного чемпионата Евролиги.
Валенсия (Испания) - Барселона (Испания) 62:66
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Монако (Франция) 93:98
Последнюю четверть гости выиграли 32:20.
"Монако" одержал вторую победу подряд и поднялся на седьмое место.
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Баскония (Витория, Испания) 90:80
Вторую половину матча греки выиграли 49:40.
Лидер "Олимпиакоса" Александр Везенков набрал 20 очков и сделал 6 подборов.
По количеству побед "Олимпиакос" догнал лидера (22 победы), но на данный момент у "Фенербахче" на 2 игры меньше.
Бавария (Мюнхен, Германия) - Дубай (ОАЭ) 74:87
Париж (Франция) - Партизан (Белград, Сербия) 81:90
Ссылки по теме