20 марта 2026
последняя новость: 09:42
20 марта 2026
|
20 марта 2026
|
последняя новость: 09:42
20 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

"Олимпиакос" догнал лидера. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 20 марта 2026 г., 08:24 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 08:24
"Олимпиакос" догнал лидера. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Yuki Iwamura

Состоялись матчи тридцать второго тура регулярного чемпионата Евролиги.

Валенсия (Испания) - Барселона (Испания) 62:66

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Монако (Франция) 93:98

Последнюю четверть гости выиграли 32:20.

"Монако" одержал вторую победу подряд и поднялся на седьмое место.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Баскония (Витория, Испания) 90:80

Вторую половину матча греки выиграли 49:40.

Лидер "Олимпиакоса" Александр Везенков набрал 20 очков и сделал 6 подборов.

По количеству побед "Олимпиакос" догнал лидера (22 победы), но на данный момент у "Фенербахче" на 2 игры меньше.

Бавария (Мюнхен, Германия) - Дубай (ОАЭ) 74:87

Париж (Франция) - Партизан (Белград, Сербия) 81:90

