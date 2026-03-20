"Сан-Антонио" вышел в плэй-офф. Результаты матчей НБА

Нью-Орлеан Пеликанз - Лос-Анджелес Клипперс 105:99

"Нью-Орлеан" победил в седьмой домашней игре подряд.

Юта Джаз - Милуоки Бакс 128:96

"Юта" прервала серию из 4 поражений. Эйс Бейли забрпосил 7 трехочковых и набрал 33 очка.

Сан-Антонио Сперз - Финикс Санз 101:100

Виктор Вембаньяма набрал 34 очка и сделал 12 подборов. Символично, что он сделал победный бросок за секунду до конца матча.

"Сан-Антонио" вышел в плэй-офф.

Сакраменто Кингз - Филадельфия Сиксерз 118:139