20 марта 2026
Спорт

"Сан-Антонио" вышел в плэй-офф. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 20 марта 2026 г., 11:32 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 11:32
"Сан-Антонио" вышел в плэй-офф. Результаты матчей НБА
AP Photo/Eric Gay

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" одолел "Финикс" 101:100.

Нью-Орлеан Пеликанз - Лос-Анджелес Клипперс 105:99

"Нью-Орлеан" победил в седьмой домашней игре подряд.

Юта Джаз - Милуоки Бакс 128:96

"Юта" прервала серию из 4 поражений. Эйс Бейли забрпосил 7 трехочковых и набрал 33 очка.

Сан-Антонио Сперз - Финикс Санз 101:100

Виктор Вембаньяма набрал 34 очка и сделал 12 подборов. Символично, что он сделал победный бросок за секунду до конца матча.

"Сан-Антонио" вышел в плэй-офф.

Сакраменто Кингз - Филадельфия Сиксерз 118:139

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2026

Лука Дончич набрал 60 очков. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2026

"Олимпиакос" догнал лидера. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026

Евролига. "Апоэль" разгромил итальянцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026

Лука Дончич и Леброн Джеймс сокрушили "Хьюстон". Результаты матяей НБА