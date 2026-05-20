Чемпионат мира по хоккею. Победы сборных Чехии и Швейцарии

В матче четвертого тура чемпионата мира по хоккею швейцарцы разгромили сборную Австрии 9:0.

Обе команды одержали победы в первых трех матчах.

По точным броскам 30:20 в пользу хозяев площадки.

По две шайбы забросили Тео Рошетт (Лозанна), Дамьен Риат (Лозанна) и Нико Хишир (Нью-Джерси Дэвилз).

Чехия - Италия 3:1

После двух периодов итальянцы вели в счете.

На 46-й минуте Марек Альшер (Шарлотт Чекерс) сравнял счет.

На 52-й минуте Якуб Флек (Комета, Брно) забил победный гол. За 55 секунд до конца матча Доминик Кубалик (Цуг, Швейцария) поразил пустые ворота.