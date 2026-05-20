x
20 мая 2026
|
последняя новость: 20:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 мая 2026
|
20 мая 2026
|
последняя новость: 20:46
20 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Победы сборных Чехии и Швейцарии

Хоккей
время публикации: 20 мая 2026 г., 20:43 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 20:43
Чемпионат мира по хоккею. Победы сборных Чехии и Швейцарии
AP Photo/Hassan Ammar

В матче четвертого тура чемпионата мира по хоккею швейцарцы разгромили сборную Австрии 9:0.

Швейцария - Австрия 9:0

Обе команды одержали победы в первых трех матчах.

По точным броскам 30:20 в пользу хозяев площадки.

По две шайбы забросили Тео Рошетт (Лозанна), Дамьен Риат (Лозанна) и Нико Хишир (Нью-Джерси Дэвилз).

Чехия - Италия 3:1

После двух периодов итальянцы вели в счете.

На 46-й минуте Марек Альшер (Шарлотт Чекерс) сравнял счет.

На 52-й минуте Якуб Флек (Комета, Брно) забил победный гол. За 55 секунд до конца матча Доминик Кубалик (Цуг, Швейцария) поразил пустые ворота.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 мая 2026

Неожиданные успехи австрийцев. Результаты матчей чемпионата мира по хоккею
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2026

Чемпионат мира по хоккею. Победы сборных Австрии и Швеции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2026

Чемпионат мира по хоккею. Фавориты побеждают
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2026

Кубок Стэнли. "Баффало" разгромил "Монреаль"