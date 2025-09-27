Юниорский Гран-при в Баку. Израильская фигуристка заняла третье место

В Баку проходит этап Юниорского Гран-при по фигурному катанию.

Победительницей стала кореянка Ким Юсон, занимавшая после короткой программы четвертое место. ее результат 185.99 балла.

Второе место заняла японка Маюко Ока (184.22), занимавшая пятое место после короткой программы.

Израильтянка София Шифрин (176.95), лидировавшая после короткой программы, заняла третье место. В произвольной программе она была пятой.

В соевнованиях танцевальных пар победили французы Амбре Перье-Джианесини и Самуэль Бланк-Клаперман.