x
27 сентября 2025
|
последняя новость: 08:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 сентября 2025
|
27 сентября 2025
|
последняя новость: 08:57
27 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Юниорский Гран-при в Баку. Израильская фигуристка заняла третье место

Фигурное катание
время публикации: 27 сентября 2025 г., 07:47 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 07:47
Юниорский Гран-при в Баку. Израильская фигуристка заняла третье место
AP Photo/Mahesh Kumar A

В Баку проходит этап Юниорского Гран-при по фигурному катанию.

Победительницей стала кореянка Ким Юсон, занимавшая после короткой программы четвертое место. ее результат 185.99 балла.

Второе место заняла японка Маюко Ока (184.22), занимавшая пятое место после короткой программы.

Израильтянка София Шифрин (176.95), лидировавшая после короткой программы, заняла третье место. В произвольной программе она была пятой.

В соевнованиях танцевальных пар победили французы Амбре Перье-Джианесини и Самуэль Бланк-Клаперман.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 сентября 2025

Фигурное катание. Юниорский Гран-при в Баку. Победил кореец. Израильтянин занял 19-е место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 сентября 2025

Фигурное катание. Этап Юниорского Гран-при. Израильтянка лидирует после короткой программы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 сентября 2025

Фигурное катание. Этап юниорского Гран-при в Бангкоке. Состав сборной Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 апреля 2025

В Екатеринбурге отец юной фигуристки избил судью