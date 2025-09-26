x
26 сентября 2025
26 сентября 2025
Спорт

Фигурное катание. Юниорский Гран-при в Баку. Победил кореец. Израильтянин занял 19-е место

Фигурное катание
время публикации: 26 сентября 2025 г., 13:09 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 13:09
Фигурное катание. Юниорский Гран-при в Баку. Победил кореец. Израильтянин занял 19-е место
AP Photo/Chiang Ying-ying

В Баку проходит этап Юниорского Гран-при по фигурному катанию.

Победил кореец Со Мингю, победитель юниорского чемпионата мира 2024 года. его результат 236.45 балла.

Со Мингю был лучшим в короткой и произвольной программах.

На втором месте Денис Круглов (Бельгия) (213.47). Он занял третье место в короткой и произвольной программах.

На третьем месте Калеб Фаррингтон (210, 66), занимавший четвертое место после короткой программы.

Израильтянин Матвей Соколов занял 19-е место (140.62). В произвольной программе у него 17-й результат.

В соревнованиях танцевальных пар после первого танца лидируют французы Амбре Пербе-Джианези и Самуэль Бланк-Клаперман (65.58).

В соревнованиях женщин после короткой программы лидирует израильтянка София Шифрин.

Спорт
