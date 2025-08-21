x
21 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
21 августа 2025
21 августа 2025
21 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Дело о долгах. "Бней Сахнин" начнет сезон в Лиге Аль

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 21 августа 2025 г., 14:28 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 14:34
Дело о долгах. "Бней Сахнин" начнет сезон в Лиге Аль
AP Photo/Jason Allen

"Бней Сахнин" не будет понижен в классе. По крайней мере, пока, сообщает Ynet.

Накануне портал опубликовал информацию о письме ФИФА, направленном руководству Израильской футбольной ассоциации.

"Бней Сахнин" не выплатит немецкому клубу "Хоффенхайм" 150 тысяч евро.

Сообщалось, что из-за долга клуб может быть отправлен в Лигу Леумит, а его место может занять "Маккаби" (Петах-Тиква), вылетевший из элитного дивизиона по итогам прошлого сезона.

Шино Зуарец обсудил ситуацию c главой "Бней Сахнина" Мухаммадом Абу-Юнесом. Тот пояснил, что "задержка выплат связана с логистическими проблемами".

Письмо с пояснениями направлено в ФИФА.

"Бней Сахнин" останется в Лиге Аль и начнет чемпионат Израиля как и было запланировано.

Но клуб не сможет регистрировать новых игроков пока не погасит долг.

По данным портала, в понедельник против "Бейтара" сыграет полурезервный состав "Бней Сахнина".

