x
21 августа 2025
|
последняя новость: 14:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 августа 2025
|
21 августа 2025
|
последняя новость: 14:28
21 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

One. Дело о мошенничестве со страховками. Известный футболист получил 700 тысяч шекелей

Футбол
Мошенничество
время публикации: 21 августа 2025 г., 14:04 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 14:04
One. Дело о мошенничестве со страховками. Известный футболист получил 700 тысяч шекелей
AP Photo/Mike Stewart

ONE продолжает публиковать подробности в деле о мошенничестве со страховками.

В результате мошенничества, в котором участвовали сотрудник Института национального страхования, адвокат и врач, государству был причинен многомиллионный ущерб.

По данным портала ONE, в деле замешаны не только футболисты, в том числе известные, выступающие за клубы Лиги Аль, но и арбитр, судивший матчи чемпионата Израиля.

В программе "Сиха а-Йом" сказали, что знаменитый футболист, предъявил фиктивную справку от врача, замешанного в деле, и получил от Института Национального страхования около 700 тысяч шекелей.

По предварительным оценкам, 40 футболистов, проходящих по этому делу, получили мошенническим путем 15-16 миллионов шекелей.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 августа 2025

Дело на миллионы: фиктивные пособия по инвалидности в высшей футбольной лиге
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 мая 2025

Врач, адвокат и сотрудница "Битуах Леуми" задержаны по подозрению в мошенничестве
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июня 2024

Бывших футболистов "Апоэля" (Калансуа) подозревают в мошенничестве
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 мая 2025

Известные израильские футболисты подозреваются в мошенничестве