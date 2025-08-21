One. Дело о мошенничестве со страховками. Известный футболист получил 700 тысяч шекелей
ONE продолжает публиковать подробности в деле о мошенничестве со страховками.
В результате мошенничества, в котором участвовали сотрудник Института национального страхования, адвокат и врач, государству был причинен многомиллионный ущерб.
По данным портала ONE, в деле замешаны не только футболисты, в том числе известные, выступающие за клубы Лиги Аль, но и арбитр, судивший матчи чемпионата Израиля.
В программе "Сиха а-Йом" сказали, что знаменитый футболист, предъявил фиктивную справку от врача, замешанного в деле, и получил от Института Национального страхования около 700 тысяч шекелей.
По предварительным оценкам, 40 футболистов, проходящих по этому делу, получили мошенническим путем 15-16 миллионов шекелей.
