Спорт

Шведы забили 7 голов. Результаты матчей Лиги конференций

Футбол
время публикации: 21 августа 2025 г., 22:50 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 22:50
Шведы забили 7 голов. Результаты матчей Лиги конференций
AP Photo/Darko Vojinovic

Состоялись первые матчи решающего отборочного раунда Лиги конференций.

Русенборг (Норвегия) - Майнц (Германия) 2:1

Победный гол Оле Сетер забил на 90-й минуте. Он вышел на замену на 86-й.

Дьор (Венгрия) - Рапид (Вена, Австрия) 2:1

Хекен (Швеция) - ЧФР (Кдуж-Напока, Румыния) 7:2

Хамрун Спартанс (Мальта) - РФС (Рига, Латвия) 1:0

Вольфсбергер (Австрия) - Омония (Никосия, Кипр) 2:1

Победный гол на 88-й минуте забил Деян Зукич.

Башакшехир (Ствмбул, Турция) - Университатя (Крайова, Румыния) 1:2

