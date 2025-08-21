Шведы забили 7 голов. Результаты матчей Лиги конференций
Состоялись первые матчи решающего отборочного раунда Лиги конференций.
Русенборг (Норвегия) - Майнц (Германия) 2:1
Победный гол Оле Сетер забил на 90-й минуте. Он вышел на замену на 86-й.
Дьор (Венгрия) - Рапид (Вена, Австрия) 2:1
Хекен (Швеция) - ЧФР (Кдуж-Напока, Румыния) 7:2
Хамрун Спартанс (Мальта) - РФС (Рига, Латвия) 1:0
Вольфсбергер (Австрия) - Омония (Никосия, Кипр) 2:1
Победный гол на 88-й минуте забил Деян Зукич.
Башакшехир (Ствмбул, Турция) - Университатя (Крайова, Румыния) 1:2
