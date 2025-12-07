Кубок мира. Кувейтский фехтовальщик "заболел", чтобы избежать встречи с израильтянином

В Ванкувере, Канада, проходит этап Кубка мира по фехтованию на шпагах. Израильтянин Дов Бер Виленский завоевал серебряную медаль.

В финале он проиграл египтянину Мохамеду Эльсаеду.

Неприятный инцидент произошел на групповом этапе.

Спортсмен из КувейтаСултан Хасан снялся с соревнований из-за болезни, чтобы избежать встречи с соперником из Израиля.