Кубок мира. Кувейтский фехтовальщик "заболел", чтобы избежать встречи с израильтянином
время публикации: 07 декабря 2025 г., 14:28 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 14:28
В Ванкувере, Канада, проходит этап Кубка мира по фехтованию на шпагах. Израильтянин Дов Бер Виленский завоевал серебряную медаль.
В финале он проиграл египтянину Мохамеду Эльсаеду.
Неприятный инцидент произошел на групповом этапе.
Спортсмен из КувейтаСултан Хасан снялся с соревнований из-за болезни, чтобы избежать встречи с соперником из Израиля.
