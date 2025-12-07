x
07 декабря 2025
|
последняя новость: 15:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2025
|
07 декабря 2025
|
последняя новость: 15:36
07 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Кубок мира. Кувейтский фехтовальщик "заболел", чтобы избежать встречи с израильтянином

Фехтование
время публикации: 07 декабря 2025 г., 14:28 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 14:28
Кубок мира. Кувейтский фехтовальщик "заболел", чтобы избежать встречи с израильтянином
AP Photo/Domenico Stinellis

В Ванкувере, Канада, проходит этап Кубка мира по фехтованию на шпагах. Израильтянин Дов Бер Виленский завоевал серебряную медаль.

В финале он проиграл египтянину Мохамеду Эльсаеду.

Неприятный инцидент произошел на групповом этапе.

Спортсмен из КувейтаСултан Хасан снялся с соревнований из-за болезни, чтобы избежать встречи с соперником из Израиля.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 декабря 2025

Фехтование. Израильтянин завоевал серебряную медаль Кубка мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 декабря 2025

Фехтование. Израильтяне завоевали пять медалей в Канаде
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 ноября 2025

Фехтование. Израильтяне завоевали три медали молодежного турнира в Швейцарии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2025

Фехтование. Израильтянин завоевал бронзовую медаль в Швейцарии