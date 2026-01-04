x
04 января 2026
Спорт

Украинская олимпийская чемпионка опубликовала эротические фотографии

Фехтование
время публикации: 04 января 2026 г., 17:34 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 17:43
Украинская олимпийская чемпионка опубликовала эротические фотографии
AP Photo/Andrew Medichini

Известная украинская фехтовальщица Елена Кравацкая порадовала поклонников эротическими фотографиями.

Снимки спортсменка опубликовала в инстаграме.

На фотографиях Елена в черном белье и чулках.

Елена Кравацкая - чемпионка Парижской олимпиады и серебряная медалистка олимпиады в Рио-де-Жанейро, призер чемпионатов мира и Европы, победительница Европейских игр 2015 года.

