Олимпиада. Лыжи. На дистанции 50 км победила шведка
время публикации: 22 февраля 2026 г., 13:48 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 13:48
Первой в истории олимпийской чемпионкой в лыжной гонке на 50 км стала шведка Эбба Андерссон.
Она преодолела дистанцию за 2 часа 16 минут 28.2 секунды.
Эбба Андерсон впервые стала чемпионкой олимпиады, хотя в ее активе пять олимпийских медалей, три из которых завоеваны на этой олимпиаде.
Ранее самая длинная олимпийская гонка у женщин была 30 км.
На втором месте норвежка Хейди Венг, отставшая от чемпионки на 2 минуты 15.3 секунды.
Бронзовую медаль завоевала швейцарка Надя Калин.
