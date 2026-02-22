x
22 февраля 2026
|
последняя новость: 14:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 февраля 2026
|
22 февраля 2026
|
последняя новость: 14:12
22 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Лыжи. На дистанции 50 км победила шведка

Зимняя Олимпиада 2026
Лыжи
время публикации: 22 февраля 2026 г., 13:48 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 13:48
Олимпиада. Лыжи. На дистанции 50 км победила шведка
AP Photo/Matthias Schrader

Первой в истории олимпийской чемпионкой в лыжной гонке на 50 км стала шведка Эбба Андерссон.

Она преодолела дистанцию за 2 часа 16 минут 28.2 секунды.

Эбба Андерсон впервые стала чемпионкой олимпиады, хотя в ее активе пять олимпийских медалей, три из которых завоеваны на этой олимпиаде.

Ранее самая длинная олимпийская гонка у женщин была 30 км.

На втором месте норвежка Хейди Венг, отставшая от чемпионки на 2 минуты 15.3 секунды.

Бронзовую медаль завоевала швейцарка Надя Калин.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 февраля 2026

Лыжные гонки. Йоханнес Клебо стал шестикратным чемпионом Миланской олимпиады
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 февраля 2026

Олимпиада. Лыжное двоеборье. В командном спринте победили норвежцы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 февраля 2026

Олимпиада. Лыжные гонки. В командном спринте победили норвежцы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 февраля 2026

Олимпиада. Лыжные гонки. В командном спринте победили шведки