Олимпиада. Лыжи. На дистанции 50 км победила шведка

Первой в истории олимпийской чемпионкой в лыжной гонке на 50 км стала шведка Эбба Андерссон.

Она преодолела дистанцию за 2 часа 16 минут 28.2 секунды.

Эбба Андерсон впервые стала чемпионкой олимпиады, хотя в ее активе пять олимпийских медалей, три из которых завоеваны на этой олимпиаде.

Ранее самая длинная олимпийская гонка у женщин была 30 км.

На втором месте норвежка Хейди Венг, отставшая от чемпионки на 2 минуты 15.3 секунды.

Бронзовую медаль завоевала швейцарка Надя Калин.