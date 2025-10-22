x
22 октября 2025
|
последняя новость: 14:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 октября 2025
|
22 октября 2025
|
последняя новость: 14:36
22 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Рекорд Кросби. Хет-трик Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 22 октября 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 13:48
Рекорд Кросби. Хет-трик Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Seth Wenig

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" в гостях разгромил "Торонто" 5:2.

Питтсбург Пингвинз - Ванкувер Кэнакс 5:1

Сидни Кросби набрал 1896 (700 + 1196) очков в 1539 играх в НХЛ и обошел Марио Лемье (1895 очков). Это рекорд клуба и седьмое место в НХЛ. Он стал 17-м игроком лиги, забившим не менее 700 голов.

Торонто Мейпл Лифс - Нью-Джерси Дэвилз 2:5

"Дэвилз" одержали пятую победу подряд.

Три шайбы забросил еврейский форвард Джек Хьюз. В 6 матчах сезона он забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Эт 27-я игра, в которой он забил больше одного гола.

Вашингтон Кэпиталз - Сиэтл Кракен 4:1

На 22-й минуте еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран реализовал численное преимущество 3:0.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 октября 2025

Победный рекордный гол Шафера. Победный гол Уолмана. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 октября 2025

Рекорд Пинто. "2 +1" Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 октября 2025

Достижения Тавареса и Айкеля. Шутаут Жарри. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 октября 2025

Артемий Панарин набрал 4 очка, Адам Фокс - 2. Результаты матчей НХЛ