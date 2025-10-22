Рекорд Кросби. Хет-трик Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" в гостях разгромил "Торонто" 5:2.

Питтсбург Пингвинз - Ванкувер Кэнакс 5:1

Сидни Кросби набрал 1896 (700 + 1196) очков в 1539 играх в НХЛ и обошел Марио Лемье (1895 очков). Это рекорд клуба и седьмое место в НХЛ. Он стал 17-м игроком лиги, забившим не менее 700 голов.

Торонто Мейпл Лифс - Нью-Джерси Дэвилз 2:5

"Дэвилз" одержали пятую победу подряд.

Три шайбы забросил еврейский форвард Джек Хьюз. В 6 матчах сезона он забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Эт 27-я игра, в которой он забил больше одного гола.

Вашингтон Кэпиталз - Сиэтл Кракен 4:1

На 22-й минуте еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран реализовал численное преимущество 3:0.