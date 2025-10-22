x
22 октября 2025
22 октября 2025
22 октября 2025
22 октября 2025
Спорт

19 сэйвов Суэймана. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 22 октября 2025 г., 14:36
19 сэйвов Суэймана. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Charles Krupa

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Коламбус" в гостях разгромил "Даллас" 5:1.

Бостон Брюинз - Флорида Пантерз 3:4

Хозяева сравнивали счет 2:2 и 3:3.

Победную шайбу за 26 секунд до конца матча забросил Картер Верхаге. Эт его 22-й победный гол.

Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман совершил 19 сэйвов.

Еврейский защитник "Бостона" Джордан Харрис отыграл 15 минут 20 секунд. Показатель 0.

Еврейский нападающий "Флориды" Люк Кунин отыграл 10 минут 43 секунды. Показатель 0.

Даллас Старз - Коламбус Блю Джекетс 1:5

"Даллас" проиграл третий матч подряд.

Нешвилл Прэдейчез - Анахайм Дакс 2:5

"Хищники" проиграли четвертый матч подряд.

Трой Терри, забивший пятый гол в ворота хозяев, набрал 290-е очко в НХЛ.

Сент-Луис Блюз - Лос-Анджелес Кингз 1:2 (овертайм)

На 62-й минуте победный гол забросил Адриан Кемпе. Он набрал 8 (3 +5) очков в пяти играх.

Юта Маммот - Колорадо Эвеланш 4:3 (овертайм)

Победный гол на 33-й секнде овертайма забросил Дилан Гюнтер.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
