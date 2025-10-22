x
22 октября 2025
22 октября 2025
22 октября 2025
22 октября 2025
Спорт

Победный рекордный гол Шафера. Победный гол Уолмана. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 22 октября 2025 г., 13:15
Победный рекордный гол Шафера. Победный гол Уолмана. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Lynne Sladky

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Эдмонтон" в овертайме одолел "Оттаву" 3:2.

Нью-Йорк Айлендерс - Сан-Хосе Шаркс 4:3

Мэтью Шафер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, забившим победный гол (18 лет 46 дней). Он стал четвертым 18-летним игроком, набиравшим очки в шести дебютных матчах. Великие предшественники: Сидни Кросби, Уэйн Гретцки и Александр Дэйгл.

Оттава Сенаторз - Эдмонтон Ойлерз 2:3 (овертайм)

После двух периодов "Эдмонтон" вел в счете 2:0.

Победный гол на 63-й минуте забил Джейк Уолман.

