Водное поло. "Апоэль" (Йокнеам) стал победителем квалификации Еврокубка
время публикации: 22 октября 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 09:34
"Апоэль" (Йокнеам) пробился в основной этап женского Еврокубка по водному поло.
Израильская команда стала победительницей квалификации в группе С.
Квалификационный турнир проходил в Войводине, Сербия.
Соперниками израильтянок были "Керулети" (Венгрия) и "Войводина" (Сербия).
Групповой этап Еврокубка продлится с 8 ноября по 28 февраля.
