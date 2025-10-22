x
Спорт

Водное поло. "Апоэль" (Йокнеам) стал победителем квалификации Еврокубка

Водное поло
время публикации: 22 октября 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 09:34
Водное поло. "Апоэль" (Йокнеам) стал победителем квалификации Еврокубка
AP Photo/Ng Han Guan

"Апоэль" (Йокнеам) пробился в основной этап женского Еврокубка по водному поло.

Израильская команда стала победительницей квалификации в группе С.

Квалификационный турнир проходил в Войводине, Сербия.

Соперниками израильтянок были "Керулети" (Венгрия) и "Войводина" (Сербия).

Групповой этап Еврокубка продлится с 8 ноября по 28 февраля.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
