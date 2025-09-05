x
05 сентября 2025


последняя новость: 08:26

Спорт

Юношеский чемпионат Европы по водному поло. В четвертьфинале израильтянки сыграют с итальянками

Водное поло
время публикации: 05 сентября 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 07:27

AP Photo/Ng Han Guan

На Мальте продолжается юношеский чемпионат Европы по водному поло (спортсменки до 18 лет).

Сегодня в четвертьфиналах сыграют:

Испания - Сербия

Греция - Нидерланды

Италия - Израиль

Венгрия - Хорватия.

В матче первого раунда плэй-офф израильтянки победили британок 13:9.

Украинки проиграли чешкам 16:17.

Сегодня в матче за 15-е место сборная Украины сыграет с румынками.

Спорт
