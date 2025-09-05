Юношеский чемпионат Европы по водному поло. В четвертьфинале израильтянки сыграют с итальянками
время публикации: 05 сентября 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 07:27
На Мальте продолжается юношеский чемпионат Европы по водному поло (спортсменки до 18 лет).
Сегодня в четвертьфиналах сыграют:
Испания - Сербия
Греция - Нидерланды
Италия - Израиль
Венгрия - Хорватия.
В матче первого раунда плэй-офф израильтянки победили британок 13:9.
Украинки проиграли чешкам 16:17.
Сегодня в матче за 15-е место сборная Украины сыграет с румынками.
