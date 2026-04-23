Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Состав сборной Израиля
время публикации: 23 апреля 2026 г., 12:24 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 12:24
В Батуми проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике.
На данный момент в медальном зачете лидирует сборная Турции (две золоые, три бронзовые медали).
На втором месте болгары (1 + 1 + 1), на третьем - украинцы (1 + 1 + 0).
Израильтяне пока еще не выступали Селия Голд (весовая категория до 77 кг) выступает сегодня.
Артур Мугурдумов (весовая категория до 110 кг) будет выступать 25 апреля.
