Евробаскет. Состав сборной Черногории

Федерация баскетбола Черногории объявила окончательный состав сборной для участия в матчах чемпионата Европы.

Соперники черногорцев по групповому этапу: сборные Германии, Литвы, Финляндии, Швеции и Великобритании.

Как было объявлено ранее, для главной звезды команды - Николы Вучевича (Чикаго Булз) это будет последний турнир в составе сборной.

Состав: Никола Вучевич, Кайл Олман, Игор Дробняк, Владимир Михайлович, Балша Живанович, Зоран Вучелич, Джорджие Йованович, Эмир Хаджибегович, Андрия Славкович, Боян Томашевич, Марко Симонович, Зоран Николич.