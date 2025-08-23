x
23 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:






Спорт

Евробаскет. Состав сборной Черногории

Баскетбол
время публикации: 23 августа 2025 г., 10:33 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 10:33
Евробаскет. Состав сборной Черногории
AP Photo/Michael Conroy

Федерация баскетбола Черногории объявила окончательный состав сборной для участия в матчах чемпионата Европы.

Соперники черногорцев по групповому этапу: сборные Германии, Литвы, Финляндии, Швеции и Великобритании.

Как было объявлено ранее, для главной звезды команды - Николы Вучевича (Чикаго Булз) это будет последний турнир в составе сборной.

Состав: Никола Вучевич, Кайл Олман, Игор Дробняк, Владимир Михайлович, Балша Живанович, Зоран Вучелич, Джорджие Йованович, Эмир Хаджибегович, Андрия Славкович, Боян Томашевич, Марко Симонович, Зоран Николич.

