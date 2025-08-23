UFC. В Шанхае Джонни Уокер нокаутировал китайского "Горного тигра"
время публикации: 23 августа 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 18:09
В Шанхае состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Walker vs. Zhang (также известный как UFC Fight Night 257 и UFC on ESPN+ 115).
В главном поединке бразилец Джонни Уокер во втором раунде нокаутировал китайского бойца Чжан Минъяна по прозвищу "Горный тигр".
В поединке американцев Алджамейн Стерлинг победил по очкам Брайана Ортегу.
Россиянин Сергей Павлович по очкам победил доминиканца Уолдо Кортеса-Акосту.
Китаец Су Мудаэрцзи (он же Тибетский Орел) решением судей победил перуанца Кевина Борхаса.
