UFC. В Шанхае Джонни Уокер нокаутировал китайского "Горного тигра"

В Шанхае состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Walker vs. Zhang (также известный как UFC Fight Night 257 и UFC on ESPN+ 115).

В главном поединке бразилец Джонни Уокер во втором раунде нокаутировал китайского бойца Чжан Минъяна по прозвищу "Горный тигр".

В поединке американцев Алджамейн Стерлинг победил по очкам Брайана Ортегу.

Россиянин Сергей Павлович по очкам победил доминиканца Уолдо Кортеса-Акосту.

Китаец Су Мудаэрцзи (он же Тибетский Орел) решением судей победил перуанца Кевина Борхаса.