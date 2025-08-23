x
23 августа 2025
|
последняя новость: 18:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 августа 2025
|
23 августа 2025
|
последняя новость: 18:35
23 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Евробаскет. Состав сборной Финляндии

Баскетбол
время публикации: 23 августа 2025 г., 17:53 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 17:53
Евробаскет. Состав сборной Финляндии
AP Photo/Hiro Komae

Назван состав сборной Финляндии для участия в матчах чемпионата Европы по баскетболу.

Финны будут играть в Тампере. Соперники: сборные Германии, Литвы, Швеции, Черногории и Великобритании.

Главная звезда команды - форвард клуба "Юта Джаз" Лаури Маркканен.

Состав: Лаури Маркканен, Якоб Грандисон, Андре Густавсон, Смкаэль Янтунен, Миро Литтл, Александр Мадсен, Эдон Максхуни, Микка Мауринен, Оливье Нкамхуа, Сасу Салин, Илари Сеппала, Элиас Валтонен.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 августа 2025

Кадетский Евробаскет. Израильтянки разгромили сборную Хорватии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 августа 2025

Евробаскет. Состав сборной Польши
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 августа 2025

Евробаскет. Состав сборной Португалии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 августа 2025

Евробаскет. Состав сборной Черногории