Евробаскет. Состав сборной Финляндии

Назван состав сборной Финляндии для участия в матчах чемпионата Европы по баскетболу.

Финны будут играть в Тампере. Соперники: сборные Германии, Литвы, Швеции, Черногории и Великобритании.

Главная звезда команды - форвард клуба "Юта Джаз" Лаури Маркканен.

Состав: Лаури Маркканен, Якоб Грандисон, Андре Густавсон, Смкаэль Янтунен, Миро Литтл, Александр Мадсен, Эдон Максхуни, Микка Мауринен, Оливье Нкамхуа, Сасу Салин, Илари Сеппала, Элиас Валтонен.