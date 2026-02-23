x
Спорт

Дени Авдия покинул площадку через 59 секунд в матче с "Финиксом" из-за обострения травмы

время публикации: 23 февраля 2026 г., 06:04 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 06:09
AP Photo/Jenny Kane

Израильский баскетболист Дени Авдия был вынужден завершить участие в матче между "Портленд Трэйл Блэйзерс" и "Финикс Санс" уже спустя 59 секунд после начала игры. Встреча завершилась победой "Портленда" со счетом 92:77. Однако Авдия не смог помочь команде из-за обострения травмы нижней части спины.

Авдия вышел в стартовой пятерке. Уже во второй атаке "Блэйзерс" израильтянин почувствовал боль, ведя мяч спиной к кольцу. Сразу после этого он покинул площадку и направился в раздевалку.

Медицинский штаб клуба должен оценить состояние игрока и принять решение о его участии в ближайших матчах. Повторяющиеся проблемы со спиной вызывают обеспокоенность, учитывая важную роль Авдии в составе "Портленда" в нынешнем сезоне.

Напомним, что неделю назад Дени Авдия стал первым израильтянином, сыгравшим в Матче всех звезд НБА.

