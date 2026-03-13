"Фиорентина" одолела поляков. Результаты матчей Лиги конференций
Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конференций. "Фиорентина" обыграла "Ракув" 2:1.
Целье (Словения) - АЕК (Афины, Греция) 0:4
Кристал Пэлас (Лондон, Англия) - АЕК (Ларнака, Кипр) 0:0
У англичан подавляющее преимущество (71% владения мячом, 13:2 по ударам, 4:0 по точным ударам, 6:3 по угловым).
Фиорентина (Флоренция, Италия) - Ракув (Ченстохова, Польша) 2:1
На 60-й минуте Йонатан Брунес вывел поляков вперед 0:1.
Через 2 минуты Шер Ндур восстановил равновесие. На третьей минуте компенсированного времени Альберт Гудмундссон реализовал пенальти 2:1.
Израильский полузащтник "Фиорентины" Манор Соломон пропускал матч из-за травмы.
Сигма (Оломоуц, Чехия) - Майнц (Германия) 0:0
