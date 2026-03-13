"Фиорентина" одолела поляков. Результаты матчей Лиги конференций

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конференций. "Фиорентина" обыграла "Ракув" 2:1.

Целье (Словения) - АЕК (Афины, Греция) 0:4

Кристал Пэлас (Лондон, Англия) - АЕК (Ларнака, Кипр) 0:0

У англичан подавляющее преимущество (71% владения мячом, 13:2 по ударам, 4:0 по точным ударам, 6:3 по угловым).

Фиорентина (Флоренция, Италия) - Ракув (Ченстохова, Польша) 2:1

На 60-й минуте Йонатан Брунес вывел поляков вперед 0:1.

Через 2 минуты Шер Ндур восстановил равновесие. На третьей минуте компенсированного времени Альберт Гудмундссон реализовал пенальти 2:1.

Израильский полузащтник "Фиорентины" Манор Соломон пропускал матч из-за травмы.

Сигма (Оломоуц, Чехия) - Майнц (Германия) 0:0