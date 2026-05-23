Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Чехи победили словаков

Хоккей
время публикации: 23 мая 2026 г., 20:17 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 20:24
AP Photo/Darko Vojinovic, file

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею чехи победили словаков 3:2.

Швейцария - Венгрия 9:0

Три гола забил Роман Йоси (Нешвилл Прэдейторз), два - Денис Мальгин (Цюрих Лайонс).

Отразил 10 бросков и совершил шутаут Леонардо Дженони (Цуг).

Словакия - Чехия 2:3

Чехи трижды выходили вперед, словаки дважды отыгрывались.

По броскам 30:18 в пользу словаков.

