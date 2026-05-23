Чемпионат мира по хоккею. Чехи победили словаков
время публикации: 23 мая 2026 г., 20:17 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 20:24
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею чехи победили словаков 3:2.
Швейцария - Венгрия 9:0
Три гола забил Роман Йоси (Нешвилл Прэдейторз), два - Денис Мальгин (Цюрих Лайонс).
Отразил 10 бросков и совершил шутаут Леонардо Дженони (Цуг).
Словакия - Чехия 2:3
Чехи трижды выходили вперед, словаки дважды отыгрывались.
По броскам 30:18 в пользу словаков.
