UFC в Катаре. Царукян "задушил" Хукера
время публикации: 23 ноября 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 09:26
В Катаре состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Tsarukyan vs. Hooker (также известный как UFC Fight Night 265).
В главном поединке Арман Царукян удушающим приемом во втором раунде победил новозеландца Дэна Хукера.
Ирландец Ян Мачадо Гарри по очкам победил американца Беляла Мухаммада.
Волкан Оздемир (Швейцария) на 87-й секунде боя ударом коленом нокаутировал американца Алонсо Менифилда.
Миктибек Оролбай (Кыргызстан) в конце первого раунда нокаутировал шведа Джека Херманссона.
Доминиканец Уолдо Кортес Акоста на 82-й секунде боя нокаутировал россиянина Шамиля Газиева.
