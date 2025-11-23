x
23 ноября 2025
23 ноября 2025
Спорт

UFC в Катаре. Царукян "задушил" Хукера

Смешанные единоборства
время публикации: 23 ноября 2025 г., 09:26
AP Photo/Yuki Iwamura

В Катаре состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Tsarukyan vs. Hooker (также известный как UFC Fight Night 265).

В главном поединке Арман Царукян удушающим приемом во втором раунде победил новозеландца Дэна Хукера.

Ирландец Ян Мачадо Гарри по очкам победил американца Беляла Мухаммада.

Волкан Оздемир (Швейцария) на 87-й секунде боя ударом коленом нокаутировал американца Алонсо Менифилда.

Миктибек Оролбай (Кыргызстан) в конце первого раунда нокаутировал шведа Джека Херманссона.

Доминиканец Уолдо Кортес Акоста на 82-й секунде боя нокаутировал россиянина Шамиля Газиева.

Спорт
