Спорт

Бокс. В Нью-Йорке Давид Малюль победил Колина Хантингтона

Бокс
время публикации: 16 ноября 2025 г., 15:19 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 15:19
Бокс. В Нью-Йорке Давид Малюль победил Колина Хантингтона
AP Photo/Aaron Favila

В Квинсе, Нью-Йорк, состоялся боксерский поединок, в котором встречались два американских средневеса.

Давид Малюль, известный как "Царь Давид", по очкам победил Колина "Озотника Хантингтона".

Все судьи отдали предпочтение Малюлю 40:36.

Первый раунд боксеры провели осторожно. Затем Малюль постоянно атаковал, пресекая попытки соперника перехватить инициативу и нанося намного больше ударов.

В третьем раунде "Царь Давид" едва не нокаутировал соперника.

22-летний Давид Малюль - самый молодой лицензированный боксерский промоутер Нью-Йорка.

Спорт
