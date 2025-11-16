Бокс. В Нью-Йорке Давид Малюль победил Колина Хантингтона
время публикации: 16 ноября 2025 г., 15:19 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 15:19
В Квинсе, Нью-Йорк, состоялся боксерский поединок, в котором встречались два американских средневеса.
Давид Малюль, известный как "Царь Давид", по очкам победил Колина "Озотника Хантингтона".
Все судьи отдали предпочтение Малюлю 40:36.
Первый раунд боксеры провели осторожно. Затем Малюль постоянно атаковал, пресекая попытки соперника перехватить инициативу и нанося намного больше ударов.
В третьем раунде "Царь Давид" едва не нокаутировал соперника.
22-летний Давид Малюль - самый молодой лицензированный боксерский промоутер Нью-Йорка.
