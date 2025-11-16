Бокс. В Нью-Йорке Давид Малюль победил Колина Хантингтона

В Квинсе, Нью-Йорк, состоялся боксерский поединок, в котором встречались два американских средневеса.

Давид Малюль, известный как "Царь Давид", по очкам победил Колина "Озотника Хантингтона".

Все судьи отдали предпочтение Малюлю 40:36.

Первый раунд боксеры провели осторожно. Затем Малюль постоянно атаковал, пресекая попытки соперника перехватить инициативу и нанося намного больше ударов.

В третьем раунде "Царь Давид" едва не нокаутировал соперника.

22-летний Давид Малюль - самый молодой лицензированный боксерский промоутер Нью-Йорка.