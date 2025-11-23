"Манчестер Сити" проиграл "Ньюкаслу"
время публикации: 23 ноября 2025 г., 08:44 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 08:58
В матче двенадцатого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" проиграл "Ньюкаслу" 1:2.
"Горожане" потерпели четвертое поражение в чемпионате и занимают третье место.
"Манчестер Сити" владел огромным преимуществом (68% владения мячом, 17:9 по ударам, 9:5 по угловым).
Точнее по воротам били хозяева 5:4.
Гости упустили множество голевых моментов.
Оба мяча в ворота гостей забил Харви Барнс. Он стал первым игроком "Ньюкасла" с ноября 2003 года, который дважды забил "Манчестер Сити" в одном матче. Тогда отличился Алан Ширер.
