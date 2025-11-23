x
23 ноября 2025
|
последняя новость: 09:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 ноября 2025
|
23 ноября 2025
|
последняя новость: 09:37
23 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Манчестер Сити" проиграл "Ньюкаслу"

Футбол
время публикации: 23 ноября 2025 г., 08:44 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 08:58
"Манчестер Сити" проиграл "Ньюкаслу"
AP Photo/Jon Super

В матче двенадцатого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" проиграл "Ньюкаслу" 1:2.

"Горожане" потерпели четвертое поражение в чемпионате и занимают третье место.

"Манчестер Сити" владел огромным преимуществом (68% владения мячом, 17:9 по ударам, 9:5 по угловым).

Точнее по воротам били хозяева 5:4.

Гости упустили множество голевых моментов.

Оба мяча в ворота гостей забил Харви Барнс. Он стал первым игроком "Ньюкасла" с ноября 2003 года, который дважды забил "Манчестер Сити" в одном матче. Тогда отличился Алан Ширер.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025

Гол ударом с центра поля. Соломон вышел на замену. Результаты матчей чемпионата Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2025

Триумфальное возвращение на "Камп Ноу". "Барселона" разгромила "Атлетик"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2025

"Ноттингем" разгромил "Ливерпуль". Результаты матчей чемпионата Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2025

"Бавария" и "Боруссия" громят соперников. Результаты матчей Бундеслиги