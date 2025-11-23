В матче двенадцатого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" проиграл "Ньюкаслу" 1:2.

"Горожане" потерпели четвертое поражение в чемпионате и занимают третье место.

"Манчестер Сити" владел огромным преимуществом (68% владения мячом, 17:9 по ударам, 9:5 по угловым).

Точнее по воротам били хозяева 5:4.

Гости упустили множество голевых моментов.

Оба мяча в ворота гостей забил Харви Барнс. Он стал первым игроком "Ньюкасла" с ноября 2003 года, который дважды забил "Манчестер Сити" в одном матче. Тогда отличился Алан Ширер.