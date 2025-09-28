Кубок вызова по спортивной гимнастике. Израильтянин занял 8-е место
время публикации: 28 сентября 2025 г., 08:28 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 08:34
В Сомбатхеи, Венгрия, продолжается этап Кубка вызова по спортивной гимнастике.
В упражнениях на коне победил турок Ферхат Арикан. На втором месте венгр Кристофер Месарош.
Бронзовую медаль завоевал Дмитрий Мицкевич (Латвия).
Израильтянин Эяль Индиг занял восьмое место.
В упражнениях на кольцах победил турок Мехмет айберк Кошак. На втором месте аргентинец Даниэль Вильяфане.
Бронзовую медаль завоевал украинец Богдан Супрун.
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июля 2025