Кубок вызова по спортивной гимнастике. Израильтянин занял 8-е место

В Сомбатхеи, Венгрия, продолжается этап Кубка вызова по спортивной гимнастике.

В упражнениях на коне победил турок Ферхат Арикан. На втором месте венгр Кристофер Месарош.

Бронзовую медаль завоевал Дмитрий Мицкевич (Латвия).

Израильтянин Эяль Индиг занял восьмое место.

В упражнениях на кольцах победил турок Мехмет айберк Кошак. На втором месте аргентинец Даниэль Вильяфане.

Бронзовую медаль завоевал украинец Богдан Супрун.