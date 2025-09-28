x
28 сентября 2025
|
последняя новость: 09:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 сентября 2025
|
28 сентября 2025
|
последняя новость: 09:29
28 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Кубок вызова по спортивной гимнастике. Израильтянин занял 8-е место

Спортивная гимнастика
время публикации: 28 сентября 2025 г., 08:28 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 08:34
Кубок вызова по спортивной гимнастике. Израильтянин занял 8-е место
AP Photo/Francisco Seco

В Сомбатхеи, Венгрия, продолжается этап Кубка вызова по спортивной гимнастике.

В упражнениях на коне победил турок Ферхат Арикан. На втором месте венгр Кристофер Месарош.

Бронзовую медаль завоевал Дмитрий Мицкевич (Латвия).

Израильтянин Эяль Индиг занял восьмое место.

В упражнениях на кольцах победил турок Мехмет айберк Кошак. На втором месте аргентинец Даниэль Вильяфане.

Бронзовую медаль завоевал украинец Богдан Супрун.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 сентября 2025

Спортивная гимнастика. Артем Долгопят завоевал бронзовую медаль в Венгрии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 сентября 2025

Спортивная гимнастика. Этап Кубка вызова в Париже. Артем Долгопят завоевал золотую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июля 2025

Европейский олимпийский фестиваль. Спортивная гимнастика. Израильтяне завоевали бронзовую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2025

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Артем Долгопят занял седьмое место